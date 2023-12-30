Bruno Genesio Beşiktaş'a doğru

Son olarak Rennes'te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız eki ile yollarını ayrımıştı.

Sözlşeme detaylarının konuşulacağı bu görüşmede sorum çıkmaması halinde Genesio 1 veya 2 Ocak tarihinde İstanbul'a gelecek.

Yönetim kurulu, 57 yaşındaki teknik direktör ile son görüşmeyi Fransa'da yapacak.

Fransız teknik adam ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayan Beşiktaş yönetimi, Genesio ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamanaya hazırlanıyor.

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