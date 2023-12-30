Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe G'nin yaşadığı eve gitti.

Bekir D, burada eski eşi Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi tabancayla vurdu.

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ayşe G ile kızı Gözde Nur D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir D, polis tarafından gözaltına alındı.

Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diş teknisyeni Bekir D'nin polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Bekir D'nin ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Eski eşimin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dediği öğrenildi.