2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?

68 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetenin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğde yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olduğu belirtildi.

Tebliğin "IV. Makbuzlar v diğer kağıtlar" başlıklı kısmına göre maaş ve ücretlerdeki damga vergisi oranı değişmedi. Buna göre 2024'te de damga vergisi oranı binde 7,59 olacak.

68 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız

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