Yürüyen merdiven ters yönde hareket edince 5 kişi yaralandı
İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 18:37, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 18:38
Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.