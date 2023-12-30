2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon
MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon
46 bin konutta kura heyecanı
46 bin konutta kura heyecanı
Suudi Arabistan'da maç oynama fikri Ali Koç'tan mı çıktı?
Suudi Arabistan'da maç oynama fikri Ali Koç'tan mı çıktı?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 3 sürücü tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 3 sürücü tutuklandı
Muhtarlara süper haklar geliyor!
Muhtarlara süper haklar geliyor!
Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar
Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi!
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi!
Erdoğan'dan seçim talimatı
Erdoğan'dan seçim talimatı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü
Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü
Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 3 aracın sürücüsü tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 3 aracın sürücüsü tutuklandı
GS ve FB'den ortak açıklama: Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi
GS ve FB'den ortak açıklama: Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi
THY'den yeni atama kararları
THY'den yeni atama kararları
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Merkezden yapılan açıklamada Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na ilişkin iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. İstiklal Marşı ve Türk bayraklarının kullanılmasının protokolde yer aldığı ancak takımların maçtan hemen önce Atatürk tişörtü ve pankartlarını gündeme getirdiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 19:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 19:32
Yazdır
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalındığı belirtildi.

"Söz konusu bilgi kirliliğinin, hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur."

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunarak bir teklif hazırladığı aktarıldı.

"İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir."

İSTİKLAL MARŞI VE TÜRK BAYRAKLARI

Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık saat 20.45'te oynanmasının planlandığı, maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varıldığı anımsatıldı.

"Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır.

Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir."

DEZENFORMASYON UYARISI

Açıklamada, bu gelişmeler sonucu konunun Türkiye kamuoyunda sosyal medyada gündeme geldiği ve dezenformasyon üretildiğinin saptandığı bildirilen açıklamada, devlet kurumları ve milletin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.

"Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddialarının taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezince dün yalanlandığına da işaret edilen açıklamada, ayrıca Türkiye kamuoyunda tartışmalar sürerken kulüpler ile TFF'nin ortak bir açıklamayla maçın ertelendiğini duyurduklarına dikkat çekildi.

"Süper Kupa müsabakasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının kafileleri bu sabah itibarıyla yurda dönmüştür. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber