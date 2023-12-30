2024 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi

Buna göre, 2024 Ocak-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 179,51 lira ile 391,74 lira arasında değişecek.

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