2024 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 20:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 20:41
EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 2024 Ocak-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 179,51 lira ile 391,74 lira arasında değişecek.