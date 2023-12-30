TASAV'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? TFF son kararı açıkladı
MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon
MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon
46 bin konutta kura heyecanı
46 bin konutta kura heyecanı
Suudi Arabistan'da maç oynama fikri Ali Koç'tan mı çıktı?
Suudi Arabistan'da maç oynama fikri Ali Koç'tan mı çıktı?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 3 sürücü tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 3 sürücü tutuklandı
Muhtarlara süper haklar geliyor!
Muhtarlara süper haklar geliyor!
Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar
Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi!
İkinci elde 'keriz silkeleme' dönemi!
Erdoğan'dan seçim talimatı
Erdoğan'dan seçim talimatı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü
Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü
Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TASAV'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

TASAV Mütevelli Heyeti, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 2023 faaliyetlerini sundu. Cumhuriyetin 100. Yılına özel kitap dizisi ve akademik çalışmalar hakkında bilgi verildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli de Türkiye ve dünya gündemine dair fikirlerini paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 19:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 22:38
Yazdır
TASAV'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) Mütevelli Heyeti Üyeleri MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

TASAV tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan ve 5 kitaptan oluşan kitap dizisinin yanı sıra "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye, Yeni Fikir ve Politikalar" konulu makale yarışması ve birçok akademik faaliyetin de yer aldığı çalışmalar hakkında MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye bilgi verildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de Türkiye ve dünya gündemine dair fikirlerini paylaştı ve TASAV'a başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu. Ziyaret sonrası TASAV Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Faruk Aksu Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan hediyeleri takdim etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2012 yılında kurulan ve Türkiye'nin en saygın düşünce kuruluşları arasında yer alan TASAV'ın kurucusu ve Onursal Başkanı'dır. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yürütmektedir.

TASAV Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber