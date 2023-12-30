TASAV'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) Mütevelli Heyeti Üyeleri MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

TASAV tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetler MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan ve 5 kitaptan oluşan kitap dizisinin yanı sıra "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye, Yeni Fikir ve Politikalar" konulu makale yarışması ve birçok akademik faaliyetin de yer aldığı çalışmalar hakkında MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye bilgi verildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de Türkiye ve dünya gündemine dair fikirlerini paylaştı ve TASAV'a başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulundu. Ziyaret sonrası TASAV Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Faruk Aksu Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan hediyeleri takdim etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2012 yılında kurulan ve Türkiye'nin en saygın düşünce kuruluşları arasında yer alan TASAV'ın kurucusu ve Onursal Başkanı'dır. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yürütmektedir.

TASAV Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımı