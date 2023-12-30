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Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi

İtalya, kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25'i geçmemesi kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 23:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 23:02
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Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi

İtalya, Venedik'teki turizm yoğunluğuyla baş edebilmek için Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

Alınan kararlara göre, şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısı 25 kişiyi geçemeyecek, hoparlör kullanımı "karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanacak.

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 euro alınması kararı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması önerisinde bulunmuştu.

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