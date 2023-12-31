Süper Kupa krizi için kim ne dedi?

G.Saray ve F.Bahçe arasındaki Süper Kupa maçının son dakikada ertelenmesi ile ilgili tartışmalar hararetli şekilde devam ediyor. Konunun uzmanları siyaset ve sporda son dönemde yaşananların tesadüf olmadığı görüşünde birleşiyor.

Siyaset bilimci Nur Tuğba Aktay şöyle konuştu: Belirli çevreler olayı kalkışma gerekçesi haline getirmeye çalıştı. Şartları belirlenmiş bir müsabakayı asılsız iddialar üzerinden köpürtenlerin, FETÖ ve benzeri yapılarla hareket ettiği görüldü. Disney skandalına susup, M. Kemal'e hakaret edenlerle iş birliği yapanlar, bir anda neden Kemalist kesildi? Ordumuza kimyasal iftirası atılırken ağızlarını bıçak açmıyordu. "Atatürk, Dersim katliamcısıdır" diyenlerle sandık ittfakı kuranlar, maçı siyasi malzemeye dönüştürdü. Üst üste yaşananlar kesinlikle her gelişmeyi kriz fırsatı olarak kullanan iç ve dış odakların iradesinin göstergesi.

KURALLARA UYULMAK ZORUNDA



Spor hukuku alanında önemli isimlerden avukat Alpay Köse de şu yorumu yaptı: Süper Kupa krizi gerektiği gibi yönetilemedi. TFF doğru iletişim kanallarını kurmadı. Şayialar üzerinden oluşan gündem, toplumu manipüle etti. Müsabakanın hukuki zemini FIBA, UEFA ve IFAB kuralları çerçevesinde belirlenmiş. Taraflar kabul edip imzalamış. Ancak son dakika talepleri ile olay farklı yöne evrildi. Hadiseleri Atatürk karşıtlığı gibi göstermek olayın gerçek bağlamından koparılması oldu. Suud tarafının protokole göre hareket ettiği görülüyor. Bu durumda tazminatı takımların ödemesi gerekir. Orada Atatürk değil Turgut Özal veya Tayyip Erdoğan görseli de olsa statü değişmezdi. Futbol dışı görseller uluslararası izne tabidir.

AYNI ANDA HAREKETE GEÇTİLER



Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir ise futboldan türetilen kaosa dikkat çekti: Birçok odak, tam uyum içerisinde ve aynı sloganlarla harekete geçti. Bu işten yerel seçimlere dair malzeme üretilmeye çalıştığı kesin. Hatta seçim sonrasına dönük hesaplar da var. Bir de Gazze, Suriye ve Irak'taki gelişmeleri iç hadiselerden bağımsız düşünmemek gerekir. Terör örgütleri ve bazı siyasi odakların sözlerine, son dönem şahit olduğumuz gelişmelere bakarsak bir yerlerden düğmeye basıldığı görülüyor.

YILMAZ BİLGEN