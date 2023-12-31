Fahiş fiyata 7'li önlem

Ticaret Bakanlığı, 2024'te iç piyasada yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri duyurdu. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacı alanın kararları açıklayan bakanlık, bir dizi düzenlemeyi yeni yılda yürürlüğe koyarken bazılarının da yürürlük süresini uzattı

LOKANTADA FİYAT LİSTESİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Enflasyonla mücadeleye destek amacıyla yeni yılda devreye girecek en önemli adımı fiyat etiketi yönetmeliği oldu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

SPEKÜLATİF EV VE ARAÇ İLANINA 100 BİN TL CEZA

İnternetteki ikinci el araç ve ev ilanlarına yönelik spekülatif fiyatlamaların önünü geçmek için ilgili yönetmelikte yapılan düzenlemeyle getirilen yeni kurallar 2024'te geçerli olacak. Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesini teminen gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü yeni yılda da sürecek. 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE KURALINDA SÜRE UZATILDI

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yılda sıkı denetimleri sürdüreceği alan olan otomotiv sektörü olacak. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklanmıştı. Söz konusu düzenlemeye motosikletler de dahil edildi uygulama süresi 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. İkinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması hem yetkili satıcılar için hem de bireysel satıcılar için yılda 3'ü geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

OTO BAYİLERİNE SIKI DENETİM DEVAM EDECEK

Ayrıca, otomobil yetkili bayilerinin, vatandaşların satın almak istediği arabaya ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmaması için başlatılan sıkı takip sürdürülecek. Geçen yıl yapılan denetimlerde bayilere ve galerilere yüksek miktarda cezalar kesildi ve kurallara aykırı davrandığı tespit edilen 14 bayiinin lisansı iptal edildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından üst sınırı olacak şekilde 4,4 milyon liraya kadar ceza verilebiliyor.

HAKSIZ TİCARETİ ÖNLEYECEK YENİ KURALLAR

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde; bazı husus ve faaliyetler "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde "üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri" yeniden belirlendi. Ayrıca Ticaret Bakanlığınca; işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.

Lokanta, restoran ve kafelere yönelik fiyat etiketi zorunluluğu yarın başlıyor.

İkinci el araç piyasasına yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin süresi

1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine motosikletler de

dahil edildi.

İkinci el araçların internet ilanlarına yönelik ihlal cezaları artırıldı.

Otomobil yetkili bayilerinin, vatandaşların araca ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmaması için yürütülen denetimler sürdürülecek.

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarını 5 kat artıran düzenleme de yarın devreye giriyor.

E-ticaret platformları ve satıcılarının uyması gereken bir dizi kural da yeni yılda başlıyor.

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM

Pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilmesine imkan sağlandı. Pazaryerlerinin, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında yapılan değişiklik de yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek.