445 FETÖ'cü polis 2 mikro SD karttan çıktı

Yenişafak'ın haberine göre; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alınmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Garson kod adlı tanığın 18 Nisan 2017 'de verdiği 2 mikro SD kartın incelemesi tamamlandı. İncelemenin ardından FETÖ iltisaklı emniyetçilerin yüzde 80'inin polis memuru yüzde 20'sinin ise komiser, komiser yardımcısı ve başkomiserlerden oluştuğu tespit edildi.

SİSTEMLİ BİR ÇALIŞMA

Açığa alınan 445 emniyet görevlisinin 9 ay önce deşifre edildiği, kimliği belirlenen polislerin diğer ilişkilerini araştırmak için, pasif bir yere çekildiği öğrenildi. Yerel seçime gölge düşürecekleri konusunda ihbarlar üzerine bu kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan çalışma kapsamında kartlardan elde edilen veriler ile FETÖ/PDY mensuplarının ByLock üzerinden yaptığı görüşmelerin içerik çözümlemeleri, ele geçirilen dijital materyallerdeki verilerle de karşılaştırıldı. Çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu tespitlere ilişkin FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması Mukayese Raporu da hazırlandı.

YAZIŞMALAR KODLAMALAR ÖRTÜŞTÜ

SD kartlardaki verilerden elde edilen ve örgüt tarafından polisleri fişlemek için kullanılan harf ve rakam gruplarından oluşan kodlamaların, "ByLock" mesajlaşmalarında yer aldığı, mesajlaşmaları yapanların da FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu oldukları ortaya çıktı. MİT tarafından çözülen tüm liste önce emniyetle paylaşıldı. Seçimlerin ardından yeni kabine ve atamaların gerçekleşmesiyle birlikte gerekli bilgiler incelendi.

63'Ü İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından dijital materyaller üzerinde yapılan geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu iddiasıyla açığa alınan 445 aktif emniyet mensubunun 63'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan olduğu öğrenildi. Biri "komiser yardımcısı" pozisyonundaki 63 FETÖ/PDY iltisaklısının, çeşitli ilçe emniyet müdürlükleri ile kaçakçılık şubelerde görev yaptıkları öğrenildi.