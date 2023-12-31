İstanbul'da film gibi rehine operasyonu!

Çekmeköy Merkez mahallesi Vefa Sokak'ta 26 Aralık sabahı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Galerici G.V. (39) köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

Beş dakika sonra eşi S.E.V. Bir ses duydu. 'İmdat adam kaçırıyorlar' diye bağırıyordu. Camdan baktığında sesin kocasından geldiğini 4 maskeli adamın eşini zorla bir araca bindirip kaçırdığını gördü.

Hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ADRES CEPHANELİK GİBİ ÇIKTI

Gasp Büro ekipleri hemen çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Önce şüphelierin kullandığı araç ardından da kimlikleri tespit edildi.

Olaydan 1 gün sonra Gasp büro tespit ettiği adreslere baskın yaptı 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 508 bin lira 32 bin 440 dolar, 4 bin 135 Euro, 5 sterlin ve 1 tanesi otomatik olmak üzere 10 tabanca ile 27 şarjör ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 357 fişek, 2 çelik yelek 70 kapsul uyuşturucu madde, 13 adet içime hazır uyuşturucu madde, 656 gram esrar ve sahte evraklar ele geçirildi.



İKİNCİ ADRESTE İŞ ADAMI KURTARILDI

Konuyla ilgili Gasp Büro dedektiflerince devam eden çalışmalarda, kaçırıla iş adamının tutulduğu ve firari şüphelilerin olduğu adresin Küçükçekmece Kanarya mahallesinde olduğu belirlendi.

Ekipler hemen harekete geçip oraya da baskın düzenledi. Adreste 2 şüpheli Hüseyin D ve İsmail A. gözaltına alındı. İş adamı G.V.'de sağ salim kurtarıldı.

Şüphelilerin kaçırdıkları G.V.'yi tuttukları adreste yapılan aramada ise, 2.5 litre amonyak, 170 gram mariana, 900 gram kokain, 4 hassas terazi 1 pompalı tüfek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 MİLYON LİRA FİDYE İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin iş adamı G.V.'yi 2 milyon lira fidye istemek için kaçırdıkları öğrenildi. Ancak Gasp Büro ekipleri olaydan 1 gün sonra fidyecileri yakalayınca pazarlık başlamadan bitmek zorunda kaldı.

Operasyon sırasında şüpheli şahıslardan birinin binadan kaçarken camdan düştüğü anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre Kavak