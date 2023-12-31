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Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak, yeni müfredatı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Yeni müfredatın sloganı; 'iyi insan yetiştirmek'... Yeni müfredatta 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin sadece akademik olarak değil sosyal beceriler noktasında da gelişimi desteklenecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 08:56, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 09:08
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Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak

Eğitim müfredatı en son 2017 yılında güncellenmişti. Şimdiyse, öğrencilerin akademik başarısını sosyal becerilerle destekleyecek bir müfredat hazırlığı yapılıyor.

Yeni müfredatın sloganı; 'iyi insan yetiştirmek' olacak.

Yeni müfredat kademeli hayata geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak hayata geçirecek. İlk etapta okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanacak.

Yeni müfredatta 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini destekleyen bir sistem oluşacak. Akademik başarının yanı sıra sosyal beceriler de desteklenecek. Seçmeli ders sayısı attırılacak.

Öğrenciler proje geliştirecek

Yeni müfredatta gündelik hayatta karşılığı olmayan kavram ve bilgiler yer almayacak.

Ders içerikleri güncellenecek, konular sadeleştirilecek.

Zor konular müfredattan çıkartılarak eğitimin kalitesi artırılacak. Öğrencilerin proje geliştirmeleri desteklenecek.

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