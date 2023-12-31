Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 09:33, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 09:44
Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesine ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye, belediye çalışanları ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.
Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.