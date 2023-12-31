2023 yılının en başarılı milletvekilleri
14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden bugüne geçen sürede kendi illerindeki ve Meclisteki çalışmalarına göre en başarılı milletvekilleri araştırıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 10:16, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 10:27
ORC Araştırma, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden bugüne geçen sürede kendi illerindeki ve Meclisteki çalışmalarına göre en başarılı milletvekillerini araştırdı.
Araştırma 20-28 Aralık 2023 tarihleri arasında 14.200 katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırmada katılımcılara 'İliniz milletvekillerinin 14 Mayıs 2023 tarihinden bu yana performansını nasıl buluyorsunuz?' sorusu yöneltildi.
İşte araştırmanın sonuçları;