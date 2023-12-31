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Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözcülerine BAHA eklendi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve ihracat başarılarına ulaşan bulutaltı insansız hava aracı BAHA, Türkiye'de de ilk kez envantere girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 11:34, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 11:38
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözcülerine BAHA eklendi

Geleceğin harekat ortamındaki ihtiyaçları dikkate alarak "dijital birlik" konsepti üzerinde çalışan HAVELSAN, insansız sistemleri yurt içinde ve dışında kullanıma sunmaya başladı.

Dijital birliğin ilk üyesi olan insansız kara aracı BARKAN yıl içinde envantere girerken yıl bitmeden ona BAHA eklendi.

Bu yıl BAHA ile Afrika ve Orta Asya'da ihracat başarıları yakalayan HAVELSAN, aracı yurt içinde de güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. BAHA, başarıyla sonuçlanan testlerin ardından hizmete sunuldu. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren milli insansız hava aracı sistemlerine BAHA da eklenmiş oldu.

BAHA, modern orduların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirildi.

Dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine izin veren modüler mimarisi ile dikkati çeken BAHA, bunlara ilave üstün özelliklerle tüm insansız sistemlerle ortak harekat yapabiliyor.

Yatay seyirde benzinli motordan kuvvet alan sistem, dikey iniş-kalkışta elektrik motorlarından yararlanıyor.

Benzinli motoruyla 6 saate kadar havada kalabilen (elektrik motoruyla 2 saate kadar) ve 15 bin feet irtifaya kadar görev icra edebilen BAHA, 80 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

5 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen BAHA, 3,7 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor.

Sistem, 2 kişi tarafından kolayca kurulup, tek kişi tarafından işletilebiliyor ve dakikalar içerisinde göreve hazır hale getirilebiliyor.

Bugüne kadar farklı bölgelerde, zorlu iklim ve operasyonel koşullarda test edilen sistem, güvenlik güçlerinin geri bildirimleriyle iyileştirildi.

BAHA, takip, tespit ve alan koruma, istihbarat, elektronik harp, kıyı ve sınır güvenliği, enerji nakil ve petrol-gaz hatları denetimi, kaçakçılık ve terörle mücadele, asayiş, narkotik bitki tespiti, yerleşim termal ölçümü, orman yangın yönetimi, afet sonrası değerlendirme, sintine ve çevre kirliliği tespiti, tarımsal uygulamalar ve haritacılık gibi görevlerde kullanılabilecek.

- Depremde arama-kurtarmaya katkı verdi

BAHA, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen çalışmalara katılarak ekiplere görüntü desteği sağlamıştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulutaltı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan BAHA, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasına katkı vermişti.

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