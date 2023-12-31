Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 11:47, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 11:49
Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi