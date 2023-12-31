Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok

Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olmadığını bildirdi

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