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Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı

Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 2023'te 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen çağrıların yüzde 50'yi aşkını gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 13:02, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 14:07
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Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Merkezi arayanlar arasında "Görücü geldi ne diyeyim?", "Eşim küstü, telefonumu açmıyor", "Oğlumun kaydını başka okula aldırmak istiyorum", "Siirt-Kurtalan arası kaç kilometre?" gibi ifadeler kullananlar da bulunuyor.

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, AA muhabirine, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik birimlerine ait acil çağrıların karşılandığı merkezde, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı ve acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"2023'te aldığımız çağrı sayısı yaklaşık 980 bin. Günlük yaklaşık 3 bin çağrı alıyoruz." diyen Karaboğa, bunlardan yüzde 60'ının asılsız ihbar ve gereksiz çağrılardan oluştuğunu belirtti.

Merkezde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça dil bilen tercümanlar tarafından da turistler için hizmet sunulduğunu anlatan Karaboğa, hem merkezi tanıtmak hem de asılsız çağrıların azalması için özellikle okullarda, kırsal mahallelerde eğitimler verdiklerini, bu sayede asılsız çağrı oranını azalttıklarını söyledi.

Karaboğa, 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezini çok kez asılsız yere arayanlara Kabahatler Kanununa göre toplamda 78 bin 641 lira para cezasının uygulandığını belirtti.

Merkezde görevli personelden Tuğba Aslan, vatandaşların bazen acil durumlar dışında da kendilerini aradığını belirterek, "Bir vatandaş 'Görücü gelmiş, ne diyeyim? diye soruyor. Başka bir vatandaşımız eşiyle tartışıyor, bizi arıyor, 'Eşime ulaşamıyorum, telefonumu açmıyor. Ona ulaşabilir misiniz?' diyor. Bu tür çağrılar alabiliyoruz. Biz burada sadece acil durumlar için varız." dedi.

Çağrı Aslan da gereksiz çağrıların önüne geçmekte herkese görev düştüğünü belirtti.

Fatma Öztürk de asılsız çağrıların kendilerini zorladığını, acil yardım bekleyenleri zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

- Siirt

Siirt'te 2023'te 364 binden fazla çağrıya cevap veren, 70 personelin görev yaptığı 112 Acil Çağrı Merkezi, "Siirt-Kurtalan arası kaç kilometre?", "Saat kaç?" ve "Kontörüm kalmadı", "Anneme ulaşabilir misiniz?" gibi gereksiz çağrılarla da meşgul edildi.

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi Sami Bozkurt, hayat kurtarmak için zamanla yarışan merkezin tek bir numara üzerinden hizmet verdiğini söyledi.

Bozkurt, "Halkımızın hizmetindeyiz ama gereksiz çağrılarla meşgul edilmek istemiyoruz çünkü bu tip aramalar, çok acil ihtiyacı olan birinin çağrısını geç yanıtlamamıza neden olabilir. Halkımızdan ricamız bizi gereksiz meşgul etmesinler ki ihtiyacı olanlara ulaşalım, yardımcı olabilelim." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezini tanıtmaya ve önemini anlatmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Bozkurt, okulları ziyaretlerinin yanı sıra sosyal medya ve tanıtım filmleriyle de vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Çağrı merkezinde görevli Esra Çeçen, gece gelen bir çağrıda yaşadığı endişeye ilişkin şunları söyledi:

"Arayan kişi evimizin adresini verdi. 'Hastanın neyi var?' diye sordum. Kalp krizi şüphesi olduğunu söyledi. Çağrıyı sağlık ekiplerine yönlendirdim. İlgili birimden hastanın ağabeyim olduğunu öğrenerek durumu hakkında bilgi aldım."

Selahattin Arca da gelen her çağrıyı hassasiyetle karşıladıklarını kaydetti.

Arca, "Kurtalan ilçesinden arayan bir kişi, 'Siirt-Kurtalan arası kaç kilometre?' diye sormuştu. Herkesten hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Şırnak

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla personel ve vatandaşların görüşmelerinin kayıt altına alındığını, müdürlüğün kalite koordinasyon biriminde bu görüşmelerin denetlendiğini söyledi.

Kurumu çocuklara tanıtmak ve 112 Acil Çağrı Merkezinin acil durumlarda aranması gerektiği yönünde bilinç oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında okullarda düzenli olarak tanıtım ve farkındalık eğitimleri düzenlendiğini ifade eden Tatar, bu kapsamda 156 okulda 48 bin öğrenciye eğitimleri verildiğini belirtti.

Tatar, "Bu yıl birime gelen 592 bin çağrıdan 498 bini asılsız çağrılar. Yani her 100 kişiden 84'ü 112'yi gereksiz yere meşgul ederek verilen hizmetlerin aksamasına neden olmuştur. 2023'te müdürlüğümüzü gereksiz aramalarla meşgul eden 10 kişiye toplam 12 bin 500 lira para cezası uygulandı." dedi.

Tatar, "2021 ve 2022'de asılsız çağrımız yüzde 87 iken bu yıl ise yüzde 84 olmuş, son 6 ayı baz aldığımızda yüzde 81'e düşmüştür." ifadesini kullandı.

Çağrı merkezinde görevli Hicran Engin, asılsız çağrıların daha çok çocuklardan geldiğini anlatarak, "Bazen aşk acısı çektiğini söyleyen arıyor bazen de kedisinin kayıp olduğunu ifade edenler." diye konuştu.

Mesut Seylan ise gereksiz çağrılar nedeniyle gerçekten yardıma ihtiyaç duyan insanların mağdur edildiğini belirtti.

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