İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı

Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Fahiş fiyata 7'li önlem
Fahiş fiyata 7'li önlem
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi Resmi Gazetede yayımlandı
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
2024'te damga vergisi oranı ne kadar oldu?
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
'Türk vatandaşlarına hac yasağı' iddiasına yalanlama
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Cevdet Yılmaz açıkladı: En düşük emekli maaşı için özel çalışma
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Başakşehir'de karakolda polise saldırıp kaçtı
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Emekli ve memur maaş zammında yeni formül
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren ceza yazılacak
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 47 bin 9 lira
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
İşçi olarak başladığı sektörde hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'deki bazı yollar saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 15:04, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 15:06
Yazdır
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan duyuru kapsamında, İstiklal Caddesi ve buraya çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam ile Hamalbaşı Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmiyor.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelenler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip edip Divan kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Şişli'de, Mim Kemal Öke Caddesi ve Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası ve Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar trafiğe kapatılırken sürücüler, Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Bayıldım, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine gönderiliyor.

Beşiktaş'ta, Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane ile Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Ulus Mahallesi istikametine verilirken, araçlar Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Kadıköy'de ise saat 18.00'den itibaren Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi Kırtasiyeci Sokak ve General Asım Gündüz Caddesi Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapalı olacak.

Caferağa Mahallesi'nde General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İlhan Ünlüler, Şair Latifi sokakların kesişimlerinde, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa, Dalga, Fırıldak, Gürbüztürk, Cemal Süreyya sokaklarının ve Moda Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmeyecek.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde Damga Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimleri, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes ve Muvakkithane caddelerinin kesişim noktaları, Rıhtım Sahil, Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi Moda yönü ve İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişiminden Moda istikametine trafik kapatılacak.

Caddebostan'da ise İskele Sokak ile bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimlerinin yoğunluğa göre trafiğe kapatılması bekleniyor. Trafik akışının, General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Mühürdari, Albay Faik Sözdener ve Söğütlüçeşme caddeleri istikametlerine yönlendirilmesi planlanıyor.

- Kent genelinde 55 binin üzerinde polis görevli olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter ve 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel görev yapıyor.

Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı 894 tim ve 5 bin 996 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada olacak.

- 15 bin kamerayla anlık takip

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sayesinde İstanbul genelinde yaklaşık 15 bin kamerayla anlık takip yapılacak.

Komuta merkezine iletilecek görüntüler sayesinde muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleksle anında müdahalede bulunulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber