Kurye gibi geldiler, ev sahibini rehin alarak 20 bin dolar çaldılar

Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi Tamer Sokak'ta, yabancı uyruklu Saeed Sami Noori Saeed'in evine daha önceden internet arızasını gidermek için giden yabancı uyruklu 2 kişi, evde keşif yaptı.

Aynı zanlılar, birkaç gün sonra tekrar aynı eve kurye gibi gitti.

Ev sahibinin kapıyı açmasıyla birlikte, yemek siparişi için geldiklerini belirten 2 kişi, ev sahibinin 'Ben yemek söylemedim' diyerek kapıyı kapatmasına fırsat vermeden ayağını kapıya koyarak içeri girdi.

Ev sahibini rehin aldılar

Wajd N. ve Yemin H., ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak odaları didik didik aramaya başladı. Ev sahibinin ceketinde bulunan 20 bin doları, 15 bin lirayı, ev sahibinin cep telefonunu ve banka kartlarını çalan 2 kişi kayıplara karıştı.

Evde elleri ve ayakları bağlı şekilde kalan ev sahibi, hırsızların gittiğini anladıktan sonra kendi imkanlarıyla iplerden kurtuldu.

Saeed Sami Noori Saeed, karakola giderek durumunu anlattı. Durum üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay gününe ait çok sayıda kamerayı saniye saniye taradı.

Ekipler şüphelileri kısa sürede yakaladı

Siteye kurye gibi gelen şüpheliler, kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 1 telefon, 5 bin dolar, 700 lira ve 2 adet flash bellek çıktı.

Yakalanan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Çarşı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Hırsızlar, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.