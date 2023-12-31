Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirtaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından evinden alınarak defin için Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na götürüldü. Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti'den yapılan açıklamada, bütün birimleriyle cenazeye katılacakları belirtilerek, cenaze programı netleşince duyuru yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mezarlığa gelerek Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.

DEMİRTAŞ, CENAZEYE KATILMAYACAK

Edirne'de tutuklu bulunan ve sabah saatlerinde babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cenaze törenine katılmayacak. Yeniköy Asri Mezarlığı'nda bulunan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını söyledi.

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Tahir Demirtaş'ın cenazesinin yapılacağı Yeniköy Asri Mezarlığı'na geldi. Hazırlıkların ardından cenazenin Mardinkapı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

