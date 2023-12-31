Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizi darbe anayasasından kurtararak, insanı önceleyen, demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Tunç, yeni yıl mesajında, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmaya, yıkılan şehirleri yeniden imar ve inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden şer şebekeleri ve terör örgütleriyle mücadeleden asla taviz vermeden yeni yılda da milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Tunç, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulması için her zaman hakkaniyet ve adaletin savunucusu olacaklarını kaydetti.

Hukukun üstünlüğünü koruyacak, adalete olan güveni daha da arttıracak, temel hak ve özgürlükleri, insan onurunu en üst seviyede tesis edecek düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi darbe anayasasından kurtararak, insanı önceleyen, demokratik, kuşatıcı, sivil bir anayasaya kavuşması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken, ikinci yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak ve bu yüzyılın aynı zamanda adaletin yüzyılı olması için tüm gayretimizle çalışacağız."