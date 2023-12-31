Siyasilerden yeni yıl mesajları

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı yeni yıl mesajında Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunan Kurtulmuş, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yeni yıl mesajında ilk hedeflerinin mart ayınnda yapılacak yerel seçimleri kazanmak olduğunu söyledi.

Gençlere umutsuz olmayın mesajı veren Özel, "Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak. Bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanınız. Çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz. Bir kez daha hepinizin yeni yılını kutluyorum." dedi.



MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında Süper Kupa krizine dikkat çekti.

Bahçeli, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet banisidir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yeni yıl mesajında, "Diliyorum ki 2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun." ifadesini kullandı.

Akşener, 2023'ün, ortak vicdan, ortak sevgi, ortak değerler ve ortak hatıraların daha da derinden anlaşıldığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu yıl, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yılıydı. Kimi zaman sokakları dolduran Türk bayraklarıyla, kimi zaman meydanlardan andımızı haykıran Cumhuriyet çocuklarıyla, kimi zaman da dünyaya meydan okuyan Atatürk'ün kızlarıyla hep bir ve beraber hissettik, hep birlikte güçlendik. Her zorlu anın bize yeni yollar açtığını ve ihtiyacımız olan kudretin her daim içimizde olduğunu bir kez daha hep birlikte öğrendik. Diliyorum ki 2024 yılı, milletçe verdiğimiz tüm sınavların mükafatını aldığımız ve hayallerin önündeki tüm engelleri hep birlikte kaldırdığımız bir yıl olsun. Yeni yılımız kutlu olsun. Yüce Allah, memleketimize kederin uğramayacağı, milletimizin gözlerinin ışıl ışıl parlayacağı bir yıla erişmeyi bizlere nasip etsin."