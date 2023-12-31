Beylikdüzü'nde polisten kaçarken kaza yaptılar
İstanbul Beylikdüzü'nde sahte plaka takan ve polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil başka bir araca çarparak devirildi. Ekiplerin araçta yaptığı kontrolde, silah ve bir miktar uyuşturucu bulunurken şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 19:48, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 20:29
Polis, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Araç sürücüsünün ekiplerden kaçması üzerine polis takibe başladı.
Hürriyet Bulvarı'nda başka bir araca çarpan otomobil devrildi.
ARAÇTA UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU
Polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Ekiplerin araçta yaptığı kontrolde, silah ve bir miktar uyuşturucu bulundu.