Niğde'de 2 akrabasını silahla vurarak öldüren kişi intihar etti

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde kullanılmayan bir kıraathanenin önünde R.G. (51), akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, R.G. (39) ile A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından köydeki evine giden şüphelinin de intihar ettiği tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.