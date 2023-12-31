Bakan Koca'dan yılbaşı paylaşımı

"81 ilimizde 3 bin 643 ekipten oluşan 11 bin 381 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanıyla, kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılbaşı gecesi görevimizin başındayız. Sağlıkla, mutlulukla nice yıllara."

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının videolu mesajına yer vererek, şunları kaydetti:

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