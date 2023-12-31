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Duvar bile dayanamadı! Doğal gaz patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü

Çanakkale'de doğal gaz patlaması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bir evin mutfağı tamamen yıkılırken 1 kişi de yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2023 22:47, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 22:48
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Duvar bile dayanamadı! Doğal gaz patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

DUVAR TAMAMEN YIKILDI
Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin mutfak bölümündeki duvar tamamen yıkıldı. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI
Olayda yaralanan Sezgin Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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