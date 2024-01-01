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Erzurum'da sabah namazında şehitler için dua edildi

Erzurum'da sabah namazı öncesi, şehit olan askerler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 08:07, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 08:09
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Erzurum'da sabah namazında şehitler için dua edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerince "Gençler sabah namazında buluşuyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Darülfünun Cami'sinde düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatim duası edilen etkinlikte, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin şehitler için dua etti.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Hüseyin Koçak, AA muhabirine, programın 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini söyledi.

Şehit askerler için dua okumak amacıyla toplandıklarını belirten Koçak, "Gençliğe ve geleceğe dair ümitvarız programı kapsamında şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası için buradayız. Tüm ülke genelinde on binlerce hatta yüz binlerce genç kardeşimiz bugün sabah namazında buluşuyor. Erzurum'da da on binlerce arkadaşımız, sabah namazında buluşuyor." dedi.

Koçak, kılınan namazın ardından vatandaşlara simit ikramında bulunacaklarını aktardı.

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