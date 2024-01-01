Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 07:07, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 09:57
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep, Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı.
Koca, paylaşımında, Gaziantep Şehir Hastanesinde İpek ve Mehmet çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Muhammed Alparslan'a, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Seher ve Onur çiftinin bebeği Doruk Ayaz'a, İzmir Şehir Hastanesinde Sultaniye ve Uğur çiftinin bebeği Yüsra'ya ve Kocaeli Şehir Hastanesinde Şule ve Mustafa çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Aybike'ye ve ailelerine yeni yıl dileklerinde bulundu.
Paylaşımda, yeni yılın ilk bebeklerinin görüntüleri de yer aldı.