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Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugünden geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerini belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 08:15, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 08:39
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Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı

KGM'nin internet sitesinde yer alan otoyol ve köprü geçiş ücretleri güncellenerek fiyatlarda artış yapıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRET TARİFESİ ARAÇLARIN AKS ARALIĞINA GÖRE 15 İLE 100 LİRA ARASINDA OLDU

Buna göre, bugünden geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 15 ile 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ ARAÇ SINIFINA GÖRE 205 İLE 920 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 205 ile 920 lira arasında değişiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 25 ile 275 lira arasında olacak şekilde belirlendi. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 75 ile 1400 lira arasında yer alıyor.

KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira, en yüksek geçiş ücreti 84 lira oldu.

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