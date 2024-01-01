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2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" diyor. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 08:23, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 09:16
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2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş

7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde soykırım yapılıyor. Binlerce Gazzeli, İsrail'in menfur saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, ilk andan itibaren Filistinlilerin sesi oldu.

Yeni yılın ilk saatlerinde de Türkiye'den dünyaya mesaj verilecek.

Tarihi yürüyüşle hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlenecek.

"Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" temasıyla Galata'da buluşulacak

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılan etkinliğe davet edildi.

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