DEM Parti'nin 'SİHA' rahatsızlığı

Yerli ve milli insansız hava araçları terörle mücadelenin önemli unsurlarından.

Birçok başarılı operasyonunun olmaz ise olmazları. Teröristlerin korkulu rüyası.

İHA ve SİHA'lar, DEM Parti'nin Diyarbakır İl Kongresi'nde de gündemdeydi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçları ile ilgili açıklama yaptı.

"Biz buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. İHA'lara SİHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim.''

DEM Partili Tulay Hatımoğulları tepki çeken sözlerini sürdürdü. Türkiye, Suriye, Irak ve İran topraklarından sözde Kürdistan olarak bahsetti.