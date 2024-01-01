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İstanbul'da yeni yılın ilk kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu

İstanbul Kartal'da yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 09:44, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 09:45
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İstanbul'da yeni yılın ilk kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu

Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki kavşakta, Mert Kaynak idaresindeki 34 AY 175 plakalı otomobil ile Numan Yılmaz'ın kullandığı 34 KN 6852 plakalı otomobil çarpıştı.

Yılmaz'ın kullandığı otomobil savrularak kaldırıma, Kaynak'ın kullandığı otomobil ise kavşaktaki trafik direğine çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazada, sürücüler yara almadan kurtulurken, araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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