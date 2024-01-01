Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk gününden itibaren beklenen yağışlı hava geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır./common/news/documents/1088120/jaghtdzuou-ov95un9cvdg.webp
Meteorolojinin 7 günlük tahmin raporuna göre hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutluDENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°C
Az bulutluANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 14°C
Az bulutluMERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutluKONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıYOZGAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutluDÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutluKASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutluZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutluSAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutluTOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutluTRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutluKARS °C, 6°C
Parçalı bulutluMALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutluVAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık