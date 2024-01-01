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MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 10:56, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 11:06
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MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri ile birlikte düzenlediği operasyonla Halep'te DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Abdullah El Cündi'yi yakaladı.

MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.

MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab'da operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

İfadesi alınan El Cündi, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı'nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. Cündi, DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ'ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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