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Devlet korumasında yetiştiği kente il müdürü olarak atandı

Siirt'te devlet korumasında yetiştikten sonra kamuda farklı illerde görev yapan 33 yaşındaki Sabri Sidar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 11:20, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 11:39
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Şırnak'ta dünyaya gelen Sabri Sidar, babasının vefatının ardından bir süre kardeşi Aydın ile babaannesi ve dedesinin yanında yaşadı.

Sidar, babaanne ve dedesinin yaşının ilerlemesi, kendileriyle yeterince ilgilenememeleri üzerine 11 yaşındayken kendisinden 2 yaş küçük kardeşiyle Siirt'te devlet korumasına verildi.

10 yıl devlet korumasında kalan Sidar, üniversite sınavında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü kazandı.

Mezun olduktan sonra Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne öğretmen olarak atanan Sidar, burada 3 yıl çalışmasının ardından Şanlıurfa ve Batman, son olarak da Şırnak'ta görev yaptı.

Başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Sidar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından devlet korumasında yetiştiği Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Sidar, bu görevlendirmeyle kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara rol model oldu.

"Devletimizin verdiği destek bizi güçlü kılıyor"

Siirt'te yeni görevine başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, babasının ölümünün ardından devlet koruması altında başlayan yaşam hikayesini AA muhabirine anlattı.

Babalarını kaybettikten sonra kardeşi Aydın ile bir süre aile büyüklerinin yanında kaldıklarını anlatan Sidar, 2001 yılından itibaren devlet korumasına verildiklerini söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yetiştiği kurumda meslek hayatına öğretmen olarak başladığını ifade eden Sidar, farklı illerde görev yaptıktan sonra kısa bir süre önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından Siirt'e il müdürü olarak atandığını belirtti.

Sidar, "Şırnak ziyareti sırasında Bakanımız, personelle gerçekleştirdiği buluşma toplantısında benim de bulunduğum çok sayıda arkadaşımızı dinledi. Toplantının ardından beni yanına çağırdı ve bir süre görüştü. Daha sonra atama kararım çıktı. Daha önce hizmet alan biri olarak bugün hizmet veren konumda olmak, hayata ilk adımımızı attığımız yer olarak gördüğümüz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne görevlendirilmek inanılmaz derece mutlu ediyor. Yaşam mücadelesi anlamında devletimizin verdiği destek bizi güçlü kılıyor, hayata daha iyi hazırlıyor. Bu noktada devletimize, Sayın Bakanımıza müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Kurum bünyesinde kalan çocuklara "rol model" olma şansı elde ettiğini, ahde vefanın bir gereği olarak da bu kurumda hizmet etmeyi kendisine bir borç bildiğini belirten Sidar, burada yetiştiği için kuruma "aile" gözüyle baktığını, mesai gözetmeksizin çalıştığını kaydetti.

"Elimizden ne geliyorsa çocuklarımız için yapmaya hazırız"

İnsanların hayatına dokunabilmenin ayrı bir duygu olduğunu dile getiren Sidar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının büyük bir aile olduğunu belirtti.

Sidar, şunları söyledi:

"Koruma altında olan kardeşlerim kendilerini kesinlikle yalnız hissetmesinler. Aslında onlar Türkiye'nin en kalabalık ailesine sahiptir. Onlar devletimizin çocuklarıdır. Bu herkese de nasip olmaz. Elimizden ne geliyorsa çocuklarımız için yapmaya hazırız. Sayın Bakanımızın tensipleriyle, kendileri beni çok onore ederek, baba ocağı olarak gördüğüm Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne görevlendirildim. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Çok onur duydum, mutlu oldum."

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