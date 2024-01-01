Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşunun organizasyonunda

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan yaklaşık 250 bin kişi, kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Yürüyüş sırasında Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi de Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.