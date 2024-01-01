Bastonunu alıp Galata'ya geldi
Galata Köprüsü'nde buluşarak İsrail zulmüne ve terör örgütü PKK'ya lanet eden yüz binlerce vatandaşın arasında elinde bastonuyla etkinliğe destek veren yaşlı adam dikkat çekti.
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 11:14, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 11:31
İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine sahne oldu.
Binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde,
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenledi.
Tarihi camilerin ardından Galata Köprüsü'nde buluşan yüz binler, yürüyüşte sloganlar atarak terör örgütü PKK'yı ve İsrail zulmünü lanetledi.
Gencinden yaşlısına etkinliğe akın ettiler
Siyasi isimler de etkinliğe destek vererek vatandaşlarla birlikte yürüdü.
Ezgilerin söylendiği, duaların edildiği etkinliğe gencinden yaşlısına birçok vatandaş katıldı.