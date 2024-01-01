Benzin ve motorine zam yolda

Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı.

3 Ocak'ta Aralık 2023'ün üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son 6 aylık üretici enflasyonu kadar artış olacak.

Kasım ayında ÜFE'deki değişim son altı aylıkta yüzde 32,26, son beş aylıkta yüzde 24,18 olmuştu.

Aralık ayındaki tahmini artış ve KDV'nin de eklenmesiyle benzine en az 2,25 TL, motorine ise 2,11 TL'lik zam gündemde.