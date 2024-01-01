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Erdoğan sahaya iniyor, AK Parti yerel seçim için vitesi yükseltecek

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin elindeki büyükşehirleri almayı hedefleyen Cumhur İttifakı, çalışmalarına hız verdi. Erdoğan, 20 Ocak'ta meydanlara inip 50'den fazla ilde miting yapacak. İstanbul ve Ankara'da birden fazla miting düzenlenecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 11:30, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 11:23
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Erdoğan sahaya iniyor, AK Parti yerel seçim için vitesi yükseltecek

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: AK Parti'yi yeni yıl ile birlikte yoğun bir tempo bekliyor. 81 ilin belediye başkan adayı 15 Ocak'ta kamuoyuna açıklanacak. İstanbul ya da Ankara'da yapılacak toplantının yeri ve zamanı bu hafta Genel Merkez'deki zirvede kararlaştırılacak. Kampanyada kullanılacak şarkının teması "Hep yeni, hep ileri" olacak. Seçmen karşısına 15 farklı tema ile çıkılacak. Temaların arasında şeffaf, adaletli, üretken, vizyoner gibi başlıklar olacak. 15 Ocak'tan sonra bütün teşkilat tam kadro sahada olacak. Aynı hafta ilk miting düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30'u büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting yapması planlanıyor. Erdoğan, İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde ise birden fazla miting düzenleyecek. Deprem bölgesi için özel programlar hazırlanacak. Öte yandan AK Parti'de seçim beyannamesi çalışmaları da 15 Ocak'a kadar tamamlanacak. Genel Merkez, adı "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olan beyannameyi bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Beyannamede, şehirlerin deprem ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik stratejilere geniş bir şekilde yer verilecek. Metinde, binaların sağlam zeminlerde inşa edilmesinden kentsel dönüşümün hızlandırılmasına, binaların risk analizlerine kadar birçok başlık bulunacak. Eğitim, sağlık, ulaştırma, kadın, aile ve gençlik alanında yapılacaklar da kapsamlı olarak beyannameye girecek.

TÜRKİYE'NİN YILDIZI 2024'TE PARLAYACAK

Cumhurbaşkanı, yeni yıl mesajında 2024 hedeflerini anlattı: Asıl çıkışımız Türkiye Yüzyılı ile 2024'te başlayacak. Biz, dünya fotoğrafında farklı bir yeri, farklı bir misyonu temsil ediyoruz. Dünyaya ve bölgemize huzur hakim olmadan bizim de huzur bulamayacağımız anlayışıyla, herkes için aynı standartları diliyoruz. Adaletsiz küresel yönetim sisteminin son çırpınışlarını yaşadığına inanıyoruz. Türkiye'nin büyümesi demek, asırlardır bizim tökezlememiz sayesinde dört bir yanımızda rahatça at koşturanların hesaplarının bozulması demektir. Üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye'nin yıldızını yükselteceğiz.

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