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Lekelenmeme hakkıyla 227 bin 200 kişi korundu

Adalet Bakanlığı, lekelenmeme hakkı kapsamında geçen yıl, 227 bin 200 kişi hakkında ihbarların asılsız olduğu gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına dair Karar verildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 11:22, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 11:24
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Lekelenmeme hakkıyla 227 bin 200 kişi korundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, lekelenmeme hakkı kapsamında 2017'den bu güne kadar 977 bin 570 kişi asılsız ihbarlara karşı korundu.

Kişilerin vazgeçilmez ve devredilmez haklarından masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında 2023'te, 227 bin 200 kişi hakkında ihbarların asılsız olduğu gerekçesiyle SYOK verildi.

Uygulamayla, soyut ve maddi dayanaktan yoksun soruşturma dosyalarıyla kişilerin herhangi bir denetimden geçmeksizin "şüpheli" olarak nitelendirilmesinin önüne geçildi. Asılsız, soyut ve maddi dayanaktan yoksun ihbar ve şikayetlerin önüne geçilerek vatandaşların şeref ve itibarının zedelenmemesi sağlandı.

Lekelenmeme hakkı konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 158. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, 2017'den bugüne açılan 1 milyon 313 bin 40 ihbar dosyasından 977 bin 570'inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Geçen yıl ise açılan 268 bin 362 ihbar dosyasından, 227 bin 200'ünde soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı çıktı.

Lekelenmeme hakkı ile asılsız, soyut ve maddi dayanaktan yoksun ihbar ve şikayetlerin önüne geçilerek kişilerin şeref ve itibarının zedelenmemesi sağlandı. Böylece kişiler yersiz şekilde adli kayıtlarda "şüpheli" sıfatıyla anılmıyor.

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