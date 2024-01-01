Beşiktaş'ta Bruno Genesio için geri sayım başladı

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta bu arayışta sona gelindi.

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