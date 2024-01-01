Fethiye'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesine otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 13:06, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 13:03
İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki Yasin İlban'a (29) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, İlban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.