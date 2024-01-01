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Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak

Ticaret Bakanlığının yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin düzenlemesi, bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 15:02, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 15:58
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Ticaret Bakanlı'nın, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı.

Yönetmeliğe göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler, düzenleme doğrultusunda fiyat listelerini kapılarının önüne koymaya başladı. Kimi işletmeler de fiyat listelerini restoran ve kafelerin camına asarak düzenlemeye uyum sağladı.

İşletmeci ve müşteriler, yeni yönetmenliğe ilişkin değerlendirmede bulundu ve düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşletmeci Osman Çetin, düzenlemenin hem müşteri hem de işletme sahipleri için faydalı olduğunu belirterek, "Bazı restoranlar menülere dahi fiyat etiketi yapıştırmıyor. Bu da müşteri açısından tedirginlik oluşturuyor. Ancak yeni düzenleme bu tedirginliği ortadan kaldırarak fırsatçılığın önüne geçmiş oluyor." diye konuştu.

İşletmeci İlker Candarlı da söz konusu yönetmelikle müşterilerin, faydalanacağı ürüne ödeyeceği bedeli artık net olarak bileceğine işaret ederek, bunun da hem müşteri hem de işletmeci için faydalı olacağını söyledi.

"Artık müşteriler alacağı ürünün fiyatını daha net bir şekilde biliyor"

Müşteri Mehmet Tozlu ise uygulamanın müşteriler açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık müşteriler alacağı ürünün fiyatını daha net şekilde biliyor olacak. Bu düzenleme, öğrenciler ve turistler için de önem taşıyor. Özellikle turizm kentlerinde bu uygulamanın sıkı şekilde takibinin yapılması gerekiyor. Turistlik bölgelerde menü fiyatlarının olmaması nedeniyle yüksek bedelli hesaplar gelebiliyor. Bu düzenlemeyi çok doğru ve yerinde buluyorum."

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