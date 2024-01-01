AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Uysal, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında vefat etti. Uysal, bugün Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi. Uysal'ın cenazesine yoğun bir katılım gerçekleşti.

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