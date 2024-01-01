7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler

Partisinden istifa edenler, isim değiştiren partiler, farklı partiye geçenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi hızlı başladı. 2 Haziran'da başlayan dönemde aradan geçen 7 aylık sürede Meclis'te birçok değişim yaşandı. Meclis aritmetiği pek çok kez değişti.

Meclis'in 28'inci döneminde en çok yara alan, İyi Parti oldu. Döneme 44 milletvekili ile başlayan İyi Parti'den 6 milletvekili istifa etti. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçerken, Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mehmet Selim Ensarioğlu, Ümit Dikbayır ve Yüksel Arslan bağımsız milletvekili oldu. Böylece İyi Parti'nin sandalye sayısı 38'e geriledi.

CHP'nin sandalye sayısı 129'a geriledi

Dönem başında Gelecek Partisi ile birleşerek 20 milletvekili ile grup kuran Saadet Partisi, vefat haberi ile sarsıldı. Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetti. Bitmez'in ardından Meclis'teki sandalye sayısı 599'a, Saadet Partisi'nin vekil sayısı da 19'a düştü. Grubun dağılması tehlikesi ile karşı karşıya kalan Saadet Partisi'nin yardımına ise CHP koştu. CHP'nin Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçerek sayıyı yeniden 20'ye tamamladı. CHP'nin sandalye sayısı ise 129'a geriledi.

7 ayda 3 kez isim değişti

Mecliste 57 milletvekili döneme Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi altında başladı. Parti daha sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını ve HEDEP kısaltmasını aldı. Ancak bu kısaltma Yargıtay tarafından uygun görülmeyince bu kez DEM Parti kısaltmasına geçildi. Yani 7 ayda 3 kez isim değişti.

Döneme 263 milletvekili ile başlayan AK Parti sayısını 1 yükseltirken, Milletçi Hareket Partisi'nde ise Saffet Sancaklı'nın istifası sonrası sandalye sayısı 49'a geriledi. Meclis şu anda 14 siyasi parti, 6 siyasi parti grubu ve 6 bağımsız milletvekili ile temsil ediliyor.