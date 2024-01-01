Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'de korkutan deprem
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Filistin'e destek yürüyüşünden dönenlere 'Arap sevicisiniz' diyerek yumrukladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönenlere 'Arap sevicisiniz' diyerek yumrukladı
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Hakkari'de art arda depremler
Hakkari'de art arda depremler
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 Mayıs seçimlerinin ardından yeni seçilen milletvekilleri ile 28'inci yasama dönemi 2 Haziran'da başladı. Aradan geçen 7 ayda Meclis aritmetiğinde birçok değişiklik yaşandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 15:39, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 15:41
Yazdır
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler

Partisinden istifa edenler, isim değiştiren partiler, farklı partiye geçenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi hızlı başladı. 2 Haziran'da başlayan dönemde aradan geçen 7 aylık sürede Meclis'te birçok değişim yaşandı. Meclis aritmetiği pek çok kez değişti.

Meclis'in 28'inci döneminde en çok yara alan, İyi Parti oldu. Döneme 44 milletvekili ile başlayan İyi Parti'den 6 milletvekili istifa etti. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçerken, Adnan Beker, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mehmet Selim Ensarioğlu, Ümit Dikbayır ve Yüksel Arslan bağımsız milletvekili oldu. Böylece İyi Parti'nin sandalye sayısı 38'e geriledi.

CHP'nin sandalye sayısı 129'a geriledi

Dönem başında Gelecek Partisi ile birleşerek 20 milletvekili ile grup kuran Saadet Partisi, vefat haberi ile sarsıldı. Genel Kurul'da konuşma yaptığı sırada fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetti. Bitmez'in ardından Meclis'teki sandalye sayısı 599'a, Saadet Partisi'nin vekil sayısı da 19'a düştü. Grubun dağılması tehlikesi ile karşı karşıya kalan Saadet Partisi'nin yardımına ise CHP koştu. CHP'nin Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçerek sayıyı yeniden 20'ye tamamladı. CHP'nin sandalye sayısı ise 129'a geriledi.

7 ayda 3 kez isim değişti

Mecliste 57 milletvekili döneme Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi altında başladı. Parti daha sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını ve HEDEP kısaltmasını aldı. Ancak bu kısaltma Yargıtay tarafından uygun görülmeyince bu kez DEM Parti kısaltmasına geçildi. Yani 7 ayda 3 kez isim değişti.

Döneme 263 milletvekili ile başlayan AK Parti sayısını 1 yükseltirken, Milletçi Hareket Partisi'nde ise Saffet Sancaklı'nın istifası sonrası sandalye sayısı 49'a geriledi. Meclis şu anda 14 siyasi parti, 6 siyasi parti grubu ve 6 bağımsız milletvekili ile temsil ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber