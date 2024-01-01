AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hız kazandı

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için kampanya çalışmalarını hızlandırdı. Parti kadrolarının propaganda döneminde kullanacağı ana slogan ise belli oldu. AK Parti, "Türkiye bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" sloganıyla sahaya inecek.

Bu slogan AK Parti'nin seçime girdiği her büyükşehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak. Kampanya, 'vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi' ilkesi çerçevesinde 'gerçek belediyecilik' markası üzerine inşa edilecek.

AK Parti, ocak ayının ilk yarısındaki iki tarih üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Propaganda sürecinin başlatılması ve adaylarının tanıtımı için 7 ve 15 Ocak tarihleri öne çıkıyor.

Aday tanıtımının 7 Ocak'ta yapılması durumunda bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanması bekleniyor. 15 Ocak'ta yapılması halinde ise adayların Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programda kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. 15 Ocak tarihinin, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı gün olması sebebiyle sembolik önemi bulunuyor.