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Antalya'da yeni yılın ilk bebeğinin doğum saati 00.00

Antalya'da 15 ocakta dünyaya gelmesi planlanan Kuzey bebek, annesinin sancıları artınca yeni yılın ilk saniyesinde dünyaya geldi. Sezaryenle 2 kilo 705 gram olarak dünyaya gelen erkek bebeğin annesi, "2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Bizim yeni yılımız Kuzey oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 17:14, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 17:16
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Antalya'da yeni yılın ilk bebeğinin doğum saati 00.00

Antalya'da yaşayan Fevzi (28) Hafize Karabacak (23) çiftçi, 15 Ocak'ta dünyaya gelmesi planlanan ilk bebeklerinin heyecanı için gün sayarken, anne adayı Hafize Karabacak'ın yılbaşı öncesinde sancısı tuttu. Eşiyle birlikte Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine giden anne adayının sezaryenle erkek bebeği tam olarak saat 00.00'da dünyaya geldi. 36 haftalık, 2 kilo 705 gram olarak dünyaya gelen bebeklerine 'Kuzey' ismini veren çift, çocuk sahibi olma ve yılbaşı sevincini bir arada yaşadı. Hastane yönetimi tarafından yılbaşı tulumuyla annesinin kucağına verilen Kuzey bebek, anne ve babasına apayrı bir duygu yaşattı.

"Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti"

Normalde doğumun 15 Ocak'ta olacağını ve bu yüzden evde yılbaşı planladıklarını belirten baba Fevzi Karabacak, "Sancı probleminden dolayı beklediğimizden önce oldu biraz. Evde güzel bir yılbaşı planlıyorduk, daha güzel bir yılbaşıyla karşılaştık. Hastanede girmek zorunda kaldık. Bizim için bebeğimizin sağlıklı olması önemliydi. Sağlığında da herhangi bir problem yok. Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşını tamamen unuttuk, bizim için Kuzey yılbaşı oldu" dedi.

"Yılbaşımız Kuzey oldu"

Duygularının çok karışık olduğunu belirten anne Hafize Karabacak (23), "2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Tam saat 12'de doğdu, çok şanslı bir bebek. O yüzden çok mutluyum. Doğum 15 Ocak'taydı. Yılbaşımız Kuzey oldu. Hastane ekibine çok teşekkür ediyorum. Doktorum çok ilgili ve alakalıydı. Oğluma yılbaşı tulumu giydirmişler ve çok yakıştı. Doğumum rahat oldu ve bebeğimi kucağıma aldığımda her şey değişti" diye konuştu.

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