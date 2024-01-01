Traktörünün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 18:16, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 18:18
Olay, Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyrazdamları Yağbasan yolundan silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde Poyrazdamları'nda çiftçilikle uğraşan Aziz Akay'ı (54) traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde ağır yaralı buldu. Durum sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriıvd Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aziz Akay'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.