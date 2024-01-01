Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'la bir kez görüştüm

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Seçil Erzan davasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Futbol Plus Youtube kanalına konuşan Emre Belözoğlu, mahkemeye intikal eden gizli fon dolandırıcılığı süreci ile ilgili konuştu.

"SEÇİL ERZAN İLE BİR KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"

Belözoğlu, "Bir bankacılık işlemi olduğunu ve yatırım yaptığımı düşündüm. Bunun dışında olduğunu anlayınca mahkemeye gittik. Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var" dedi.